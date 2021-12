Il traffic public en Svizra duai survegnir ulteriurs daners da sustegn dal maun public. Suenter il Cussegl naziunal ha uss er il Cussegl dals chantuns da principi approvà in pachet da 215 milliuns francs. Previs èn 150 milliuns per il traffic da persunas regiunal, 50 milliuns per il traffic local e 15 milliuns per il turissem.

Igl è gia la segunda contribuziun en la crisa da corona. Ils daners vegnan tranter auter da bun al traffic da persunas regiunal e local. Il traffic a distanza da la SBB na duai però betg profitar. Anc betg clera è, sut tge cundiziuns che las pendicularas ed il traffic da navigaziun duain profitar. Il Cussegl naziunal vegn anc ina giada a discutar quai.