Entant haja la cumissiun economica, che saja responsabla per questa dumonda, discutà cun il minister da finanzas Ueli Maurer, uschia il Cussegl dals chantuns areguard la midada d’opiniun. Maurer saja stà da l'avis ch'il barat d'infurmaziun automatic na saja betg il dretg med per far politica da l'exteriur. La Tirchia adempleschia tuttas premissas tecnicas. Las retegnientschas sajan politicas.

In emprim barat saja planisà l’onn che vegn. La Svizra ha cunvegnas cun 97 stadis e territoris.

