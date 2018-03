Iniziativa per l'autodeterminaziun da la PPS n'ha betg persvas il cussegl dals chantuns.

Curt e concis:

Il cussegl dals chantuns di na a l'iniziativa d'autodeterminaziun da la PPS.

Cun l'iniziativa per l'autodeterminaziun vul la PPS ch'il dretg naziunal ha precedenza avant il dretg internaziunal. Il cussegl dals chantuns ha debattà sco emprim davart l'iniziativa.

Er ina cuntraproposta dal cusseglier dals chantuns da la PLD, Andrea Caroni (AR), che duai pussibilitar da decider punctual davart leschas internaziunalas, n'ha gì nagina schanza.

Il cussegl federal è gia sa decidì cunter l'iniziativa.

Tge che l'iniziativa pretenda Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'iniziativa d'autodeterminaziun (Schweizer Recht statt fremde Richter) vul francar che la Constituziun federala vala en mintga cas avant il dretg internaziunal ed è da resguardar avant lez. Excepziun fissan sulettamain las definiziuns obligantas dal dretg internaziunal. Tar in conflict stuessan Confederaziun e chantuns adattar ils contracts dal dretg internaziunal a las perscripziuns da la Constituziun federala. Sche las contractivas giessan da la glatscha giu, stuess il contract che cuntrafa a la Constituziun vegnir visà. Obligaziuns dal dretg internaziunal che cuntrafan a la Constituziun na pudess la Confederaziun betg pli surpigliar u acceptar.

La PPS ha lantschà l'iniziativa pervi da l'iniziativa per il repatriament (Ausschaffungsinitiative) dal 2010. Quella aveva il pievel approvà. Da quest temp han il Cussegl federal ed il parlament sappientivamain prendì en cumpra da stritgar parts dal text per la Constituziun, perquai che quel avess cuntrafatg al dretg internaziunal ed uschia cunter la Convenziun europeica dals dretgs umans (EMRK) u la cunvegna davart la circulaziun libra da persunas cun l'UE.

Cussegl federal refusa iniziativa

L'iniziativa per l'autodeterminaziun veglia procurar per cunfins clers tranter il dretg internaziunal ed il dretg naziunal. Questa pretensiun na possia l'iniziativa dentant betg ademplir, argumentescha il Cussegl federal. Enstagl pericliteschia l'iniziativa la posiziun da la Svizra en il traffic cun ils auters stadis e la protecziun dals dretgs d'umans internaziunala. In Gea a l'iniziativa mettia en dumonda las obligaziuns internaziunalas da la Svizra e periclitass la reliabilitad e stabilitad da la Svizra, scriva il Cussegl federal.