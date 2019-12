Glisch verda per la vignetta electronica

La vignetta per l'autostrada electronica duai definitivamain vegnir introducida il 2022. Il Cussegl dals chantuns ha approvà la midada da lescha cun 32 encunter 2 vuschs. La vignetta da tatgar na svanescha però betg: Quella po vinavant vegnir cumprada sco alternativa.

Tgi che sa decida per la varianta electronica sto registrar il numer da ses autos sur ina applicaziun d'internet. . Las controllas na vegnissan betg pli fatgas da la polizia, mabain da cameras da video. Tenor il minister da finanzas - Ueli Maurer hajan ins prendì las mesiras per la protecziun da datas. La fatschenta va uss en il Cussegl naziunal.

Custs da radund 35 milliuns francs ad onn

Tenor il Cussegl federal fissan ils custs per la vignetta digitala tar 35 milliuns francs ad onn – 13 milliuns pli bunmartgà ch'oz. Perquai ch'i fiss era pli grev da cugliunar, quinta il Cussegl federal cun 26 milliuns dapli entradas per onn.

Il concept actual previsa ch'ins desista dad ina vignetta be per curt temp, sco quai che auters pajais porschan. Per tegnair constant ils custs stuess ins lura numnadamain auzar il pretsch da las vignettas regularas.

Per tadlar curt e concis:

