Nagin permiss da lavur pli simpel per esters

Il Cussegl dals chantuns ha sbittà ina proposta dal Cussegl federal per cumbatter la mancanza da persunal qualifitgà. Tenor la proposta avessan persunas da pajais terzs – damai da pajais che na tutgan betg tar l’UE – survegnì a moda pli simpla in permiss da lavur. Quai sch’ellas han studegià en Svizra en in sectur che ha memia pauc persunal qualifitgà.

Il project saja problematic dal punct da vista constituziunal chatta il Cussegl dals chantuns. Uschia creassan ins ina nova excepziun tar ils contingents da persunas da pajais terzs. Il Cussegl naziunal da sia vart aveva acceptà il project questa primavaira.