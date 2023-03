Il Cussegl dals chantuns vul realisar l’iniziativa da burcas cun in’atgna lescha federala. El ha decis da tractar la fatschenta correspundenta. Ina minoritad dal Cussegl dals chantuns vuleva implementar l'artitgel constituziunal en connex cun il scumond da purtar in vel sin stgalim chantunal.

La chombra pitschna ha prendì sia decisiun cun 27 cunter 15 vuschs ed ina abstenziun. Avant la tractativa detagliada va la fatschenta enavos a la Cumissiun da las instituziuns politicas dal Cussegl dals chantuns (CIP). Il motiv è ch’ina maioritad satiglischma da la CIP era s’exprimida suenter la consultaziun preliminara cunter il project da realisaziun preschentà dal Cussegl federal.

Excepziun per il tschaiver

Il pievel ed ils chantuns avevan approvà l’iniziativa dal pievel «Gea al scumond da purtar in vel» il mars 2021. Il project da realisaziun dal Cussegl federal prevesa chastis da maximalmain 1'000 francs sch'ins cuvra la fatscha a moda scumandada.

Ultra da quai duain valair numerusas excepziuns. Ins dastga vinavant cuvrir la fatscha per exempel en lieus religius, al tschaiver, per motivs da sanadad u en cas da demonstraziuns, sch’ina cuvrida da la fatscha è necessaria per proteger la libertad d’exprimer l’opiniun.

La ministra da giustia Elisabeth Baume-Schneider ha accentuà en la debatta che per il davos cas saja previs in’obligaziun da dumandar ina permissiun. Ils demonstrants na possian betg decider sez, sche la cuvrida da la fatscha è lubida.

Tenor indicaziuns da la Confederaziun enconuschan gia oz passa in tozzel chantuns scumonds da sa cuvrir. Quels sa drizzan per exempel cunter hooligans u cunter demonstrants violents. Ils chantuns Tessin ed Son Gagl han relaschà gia avant la votaziun naziunala l’onn 2021 scumonds cuvrir la fatscha en il senn da l’iniziativa da burca .