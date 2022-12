Segunda schanza per la AP2022+

Il project «politica agrara suenter il 2022» (AP2022+) è vegnì sistì avant 2 onns. Il parlament ha crititgà ch'i manchia ina strategia a lunga vista per segirar il provediment da mangiativas e da reducir il sfarlattim da mangiativas.

Questa stad ha il Cussegl federal preschentà in nov rapport. Ina strategia per ina economia d'agricultura per il futur. Resguardà è l'entira chadaina da l'economia: davent da la producziun, sur la vendita fin che las mangiativas èn sin il taglier.

Propostas da sanester betg includidas

Il Cussegl dals chantuns ha approvà las leschas correspundentas unanimamain. El refusa dentant duas propostas d'ina minoritad verd-cotschna dad er fixar en la lescha las finamiras da proteger il clima (32 cuntravuschs, 12 persuenter). La minoritad vuleva includer en la lescha ina strategia da sbassar emissiuns enfin il 2050 e da proteger il bainstar d'animals.