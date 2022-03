Tgi ch'è responsabel per la tgira dad in uffant, duai en avegnir esser nudà en il register d'abitantas ed abitants. Suenter il Cussegl naziunal ha er il Cussegl dals chantuns dà suatientscha ad ina moziun correspundenta da la cumissiun per scienza, educaziun e cultura.

Oz hajan ils uffizis ed autras instituziuns statalas per part problems d'eruir tgi che haja il dretg da tgira per in uffant. I dettia bain per part documents uffizials che confermian quai, quels mussian dentant be il stan che valeva il mument da la creaziun da quels documents. Quai possia en il frantemp puspè esser fauss. I dovria perquai in register validà nua che tut las instituziuns statalas che dovrian quai possian verifitgar il status actual. Ch'i dettia en questa dumonda basegn d'agir conferma era il Cussegl federal. Sco proxim sto lez uss laschar elavurar in studi che sclarescha la dumonda sche l'infurmaziun davart la responsabladad per la tgira d'in uffant sa vegnir integrada en il register d'abitants. Sche quai è il cas duai il Cussegl federal elavurar ina proposta per ina revisiun da la lescha correspundenta.