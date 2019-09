Il Cussegl dals chantuns vul vinavant novas reglas per il lobbying a Berna. Quai ha el decis glindesdi cun dir cleramain gea ad in sboz da lescha cun 29 cunter 9 vuschs.

Da quest avis era il Cussegl dals chantuns gia il december passà. Represchentants d'interess che vulan entrar en Chasa federala via badge d'in commember dal parlament, duain en futur registrar lur incumbensader e lur mandats en in register public. En la sessiun da stad era il Cussegl naziunal dentant s'exprimì per in zic damain transparenza. Uss sto quel anc ina giada tractar la fatschenta.

Sch'il nov elegì Cussegl naziunal vegn en ina da las proximas sessiun a sa tegnair vid il curs da fin ussa u sch'el vegn a vegnir encunter al Cussegl dals chantuns è anc avert. Segir è dentant: sche la Chombra gronda refusa per la segunda giada il sboz èn las novas regals per lobbying giud maisa.

