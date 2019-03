Il Cussegl dals stans ha renvià quater projects che vulevan far frunt al turissem da cumpra. La chombra pitschna è dentant era las maini ch’i dovria ina schliaziun per la problematica ed ha incumbensà la cumissiun per taxas ed economia da far propostas.

Sco quai ch’il minister da finanzas e president da la Confederaziun, Ueli Maurer, ha infurmà a chaschun da la debatta vegnia l’administraziun a preschentar en il decurs dal matg in rapport che tracta la consequenza dal ferm franc svizzer sin il turissem da cumpra e la taglia sin plivalita. Plinavant vul il Cussegl federal preschentar propostas co ins pudess modifitgar la taglia sin plivalita per far frunt al turissem da cumpra.

Sco quai ch’il Cusseglier naziunal liberaldemocrat Ruedi Noser (Turitg) ha ditg vegni la cumissiun per taxas ed economia a spetgar il rapport ed integrar quel en las propostas ch’els vulan elavurar per mauns da la chombra pitschna.

RR actualitad 17:30