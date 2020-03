Resumaziun

Credits transitorics fixads : Interpresas pon a partir da damaun, gievgia survegnir credits per cuvrir custs fixs.

: Interpresas pon a partir da damaun, gievgia survegnir credits per cuvrir custs fixs. Cunfin tar maximal 20 milliuns , e maximal 10% da la svieuta annuala.

, e maximal 10% da la svieuta annuala. Fin a 500'000 francs : Credits senza tschains a moda nunbirocratica ed entaifer cur temp. Ils credits èn garantids per 100% da la Confederaziun.

: Credits senza tschains a moda nunbirocratica ed entaifer cur temp. Ils credits èn garantids per 100% da la Confederaziun. Betg profitar da credits transitorics pon interpresas che han ina svieuta da dapli che 500 milliuns francs .

da credits transitorics pon interpresas che han ina da dapli che . La Banca naziunal metta a disposiziun a las bancas pussaivladads nunlimitadas da refinanziaziun . Er il plimatsch da chapital obligatoric po vegnir sbassà. La FINMA sustegna questa mesira.

. Er il plimatsch da chapital obligatoric po vegnir sbassà. La FINMA sustegna questa mesira. Il Cussegl federal saja pertschert ch'i na saja anc betg regulà tut, ha ditg Maurer. Sin il radar sajan er ils basegns da firmas grondas. Ulteriuras mesiras vegnian examinadas pass per pass.

Venderdi passà ha il Cussegl federal decidì in pachet da finanzas per franar las consequenzas dal coronavirus sin leconomia svizra. Cun credits transitorics duain interpresas garantir lur liquiditad, per tuttina pudair pajar ils custs fixs malgrà ch'ellas han pli pauca svieuta.

Vitiers vegnan las mesiras dal Cussegl federal per la lavur curta sco era per cuvrir las pajas. L'ordinaziun dal Cussegl federal prevesa in program per surmuntar stretgas tar la liquiditad en l'autezza da 20 milliardas francs.

Nunbirocratic e svelt

Interpresas pertutgadas pon dumandar credits da maximal 10% da lur svieuta annuala e fin maximal 20 milliuns francs da lur banca da chasa. Tscherts criteris minimals sajan da resguardar tenor il Cussegl federal, en spezial sto l'interpresa declerar ch'ella perda ina gronda part da sia svieuta pervi da la pandemia dal coronavirus.

Fin a 500'000 francs vegnan pajads nunbirocratic ed entaifer curt temp e la Confederaziun garantescha per 100% dals daners. Il tschains è tar 0%. Dumandar per in credit pon ins a partir da damaun sur in formular che la Confederaziun metta online.

Dumondas da credits per interpresas Per vegnir tar il formular: , il link avra en ina nova fanestra

Credits transitorics, che surpassan ils 500'000 francs, vegnan garantids per 85% da la Confederaziun. Las bancas sa participeschan cun 15% al credit. Tals credits pon las bancas dar fin a 20 milliuns francs per interpresa e ston perquai controllar a moda pli severa las interpresas. Tar quels credits datti in tschains da 0,5%. Interpresas cun ina svieuta da dapli che 500 milliuns n'èn betg cumpigliadas en quest program.

Lubientscha speziala per Postfinance

Damai che bleras interpresas pitschnas e mesaunas han sulet ina colliaziun tar la Postfinance, survegn quella per quest temp ina lubientscha speziala. Er ella po dar a ses clients credits fin a 500'000 francs. Quai saja dentant in'excepziun be en rom da la situaziun actuala. La Postfinance na po normalmain betg dar ora credits.

Ulteriurs puncts menziunads

La FINMA beneventa che tuttas bancas da la Svizra sajan sa decididas da sistir lur programs da cumprar enavos aczias, quai tenor lur scleriments. La FINMA cusseglia plinavant als cussegls d'administraziun da bancas ed assicuranzas da ponderar bain quant autas che las dividendas duain esser quest onn. «Instituts ferms che limiteschan voluntariamain lur dividendas, vegnan a restar pli ditg fermas» , uschia la FINMA.

, uschia la FINMA. «Jau hai gia vesì bleras crisas. Quai che nus vesain oz surpassa dentant tut», ha ditg Martin Scholl da la ZKB. Da garantir grondas summas saja ina chaussa, ma da guardar che quellas arrivan al dretg lieu – e quai svelt, saja in'autra. «La Confederaziun ha empermess avant intgins dis ch'ella furnescha, e quai fa ella» , uschia Scholl. Cun la decisiun dal Cussegl federal dettia ina schliaziun. La via ch'ins haja tschernì cun involver las bancas, saja endretga.

, uschia Scholl. Cun la decisiun dal Cussegl federal dettia ina schliaziun. La via ch'ins haja tschernì cun involver las bancas, saja endretga. Mark Branson engrazia sco pli emprim al persunal da sanadad che cumbatta il mument il pli davant encunter il virus. Vinavant ha el declerà che las mesiras da la Confederaziun per gidar l'economia fetschian senn. A las bancas dat el bunas notas, ellas sajan preparadas per la crisa . «Finanzial han ils instituts da finanzas buns plimatschs per garantir la liquiditad», uschia Branson. Quests plimatschs possian uss vegnir duvrads per minimar ils donns da la crisa.

. «Finanzial han ils instituts da finanzas buns plimatschs per garantir la liquiditad», uschia Branson. Quests plimatschs possian uss vegnir duvrads per minimar ils donns da la crisa. Il president da la Banca naziunala svizra, Thomas Jordan ha declerà la «facilitad da refinanziaziun Covid19 da la SNB» (SNB-Covid19-Refinanzierungsfazilität). Quest instrument duai rinforzar il provediment da credits da l'economia svizra, entras quai ch'il sistem da bancas survegn dapli liquiditad supplementara a disposiziun.

Respostas sin dumondas da schurnalists

Bancas pon er refusar da dar credits, ston dentant avair ina buna raschun per far quai. Per exempel valia quai sche l'interpresa haja gia gì problems avant la crisa da corona. Damai che as interpresas duain ir tar la banca da chasa per in credit, èn quellas gia infurmadas davart la situaziun finanziala.

Ils credits ston vegnir pajads enavos entaifer da tschintg fin set onns, cun l'opziun da prolungar il termin per dus onns. Uschè ditg garantescha la Confederaziun ils daners per las interpresas. Sa chapescha ch'i saja er pussaivel da pajar enavos pli baud ils daners.

Il plimatsch da chapital ch'ils instituts da finanzas ston avair è oriund stà ponderà per pigliar si ils ristgs dal martgà d'ipotecas. Sch'ins deactiveschia uss quest plimatsch, lura hajan las bancas dapli spazi en ina fasa extraordinaria. Ins speria che las bancas nizzegian quest spazi a moda prudenta.

Autras furmas da societads, sco uniuns stoppian sa drizzar tenor la lescha da la promoziun da cultura e da sport, ha ditg Maurer. Sch'i dettia dentant in'uniun che fetschia lavurs d'interpresa, possian ins segir chattar ina schliaziun.

La Confederaziun prendia en cumpra ch'intginas interpresas giajan concurs e na possian perquai er betg pajar enavos ils credits, declera Maurer. Ma, la finala stettia bun la Confederaziun. Uss giaja persuenter da restar positiv e da far speranza.

«Jau part dal fatg ch'il Cussegl federal sto anc prolungar las mesiras d'enfin uss, sche la situaziun na vegn betg meglra», ha ditg Maurer. «Jau sun cleramain da l'avis ch'igl è pli pauc nausch – er sche las finanzas da la Confederaziun vegnan uss strapatschads ferm – da mantegnair en moviment l'economia.» Bler pli nausch fiss da na far nagut e suenter stuair esser confruntà cun dieschmillis dischoccupads e concurs. «La Confederaziun è messa si uschia che nus stuain ans prestar quai».

Martin Scholl respunda sin ina dumonda ch'i saja grev da schazegiar quantas dumondas che vegnan a vegnir. «Jau sun dentant persvas ch'interpresas precautas vulan segirar lur liquiditad e perquai er far diever da las mesiras.» Tar la ZKB sajan ins preparà per in assagl da dumondas.

Preschents a la conferenza da pressa èn stads: