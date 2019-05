Er possessurs da terren privats duain stuair far lur pussaivel per cumbatter talas spezias. Tgi che ha per exempel in iert u curtin en il qual plantas estras creschan sto tolerar che talas vegnan survegliadas u destruidas. Plinavant duess ins pudair obligar possessurs da cumbatter sez talas plantas. Quai prevesa il Cussegl federal en il sboz da la lescha d'ambient.

Gronds donns

Sco quai che l'uffizi federal d'ambient scriva sa derasian adina pli fitg spezias sco per exempel ambrosia u il bau-buc asiatic pervi da la midada dal clima e la globalisaziun. Questas spezias estras possian stgatschar spezias indigenas dentant er periclitar la sanadad d'umans e d'animals.

Ins quinta che las mesiras per il cumbat da questas spezias custia var 90 milliuns francs ad onn. Dus terzs dals custs stuessan ils chantuns pajar. Ils possessurs da terren ston quintar cun custs da 25 milliuns francs ad onn.

