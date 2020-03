Datti in scumond da sortir u betg. Il Cussegl federal s'inscuntra ed infurmescha silsuenter. Cura precis n'è anc betg cler, però segir per a partir da las 15:00.

Il mument na pon ins far nagina prognosa. Igl è tuttina probabel ch'il Cussegl federal decida oz in scumond da sortir, sco era ch'el na decida nagin scumond da sortir. La finamira da tuttas reglas è da prevegnir che memia bleras s'infecteschan il medem mument cun il virus. Uschia vulan las autoritads distgargiar ils ospitals.

Arguments pro: Situaziun gia dramatica

En il Tessin è la situaziun è gia dramatica. Plinavant pon ins anc adina observar persunas che na tegnan betg distanza. Per quels motivs ha il chantun Uri er gia ordinà in scumond da sortir per persunas sur 65 onns. Pussibel èsi er ch'i dat per en intgins dis in scumond.

Arguments contra: Libertad da sa mover restrenschida

In tal scumond fiss ina da las pli grondas intervenziuns en la libertad da sa mover da la populaziun. Gist en Svizra ha quella libertad ina gronda valur.