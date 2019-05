Tgi che tgira confamigliars malsauns u che han gì in accident, ston quintar cun reducziuns da las entradas u ch'els ston schizunt dar si la lavur. Quai vul il Cussegl federal midar e distgargiar ils parents che tgiran.

Uschia dessi per tut ils participads segirtad legala. A geniturs d'uffants cun impediments duai la contribuziun da persunas dependentas d'agid ed il supplement da tgira intensiva er vegnir pajada durant ina dimora en l'ospital. Latiers duai dar per geniturs d'uffants ch'èn vegnids malsauns u han gì in accident la pussaivladad d'in congedi da tgira da 14 emnas.

Mintg'onn èn radund 4'500 famiglias en Svizra pertutgadas da tals cas. Geniturs cun occupaziun n'han savens nagin'autra pussaivladad che da prender in congedi nunpajà, sa laschar scriver malsauns u schizunt da dar si la plazza u la lavur.

