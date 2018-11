Simonetta Sommaruga po festivar ina victoria pervia dal NA a l’iniziativa per l’autodeterminaziun. La populaziun na veglia naginas reglas fixas per reglar contracts internaziunals – mabain schliaziuns da cas a cas, ha ella accentuà en en ses pled a Berna.

Era Alain Berset ha motiv per far festa, cunquai che votantas e votants han acceptà la lescha per survegliar assicurads socials. Il resultat mussia che fermas assicuranzas socialas sajan impurtantas per Svizras e Svizzers.

E Johann Schneider-Ammann è levgià dal NA a l’iniziativa per vatgas cun corna. E tuttina accentuescha el ch’il resultat na saja nagin NA general a vatgas cun corna – lezza discussiun cuntinueschia. Ed el ha ditg «chapeau» envers l’iniziant Armin Capaul – l’iniziant che ha inizià l’idea sco persuna singula.

