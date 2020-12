Curt e cumpact:

Las mesiras actualas na tanschian betg . Da quell'opiniun sajan tant la Conferenza dals directurs chantunals da sanadad sco er il Cussegl federal.

. Da quell'opiniun sajan tant la Conferenza dals directurs chantunals da sanadad sco er il Cussegl federal. Novas mesiras dettia pir a partir da proxim venderdi . Fin là dettia plirs discurs cun ils chantuns. Ils chantuns pon dentant er decider atgnas mesiras.

dettia pir a partir da . Fin là dettia plirs discurs cun ils chantuns. Ils chantuns pon dentant er decider atgnas mesiras. Tenor il minister da sanadad saja il persunal da tgira a la limita . Ins na possia dentant betg prestar da strapatschar il sistem da sanadad, uschia ch'el collabescha il schaner.

. Ins na possia dentant betg prestar da strapatschar il sistem da sanadad, uschia ch'el collabescha il schaner. Ils chantuns duain preparar vinavant las vaccinaziuns. Il plan saja vinavant, dad esser pront l'entschatta da schaner. Quant ditg ch'i va anc fin ch'ils vaccins pon vegnir duvrads n'è anc betg cler.

Vinavant basegn d'agir

Las emnas passadas hajan mussà, ch'il virus è ina sfida per il federalissem. Quai ha il minister da sanadad, Alain Berset, ditg durant la conferenza da pressa. La finamira saja vinavant da sbassar il dumber d'infecziuns. Quel saja en blers chantuns anc memia aut. La cifra da reproducziun stoppia en tut ils chantuns ir sut 1 – la finamira saja 0,8 u pli bass.

Tenor Lukas Engelberger, il president da la Conferenza svizra dals directurs chantunals da sanadad, sajan ils directurs cuntent ch'igl ha dà novas mesiras il venderdi passà. Ins saja dentant da l'opiniun, che quellas mesiras na tanschan betg. Ins veglia perder uschè paucas persunas sco pussibel – perquai sustegnian els novas mesiras.

Mecanissem d'escalaziun

Per chattar novas mesiras, dettia regularmain inscunters cun la Conferenza svizra dals directurs chantunals da sanadad. Il Cussegl federal discutescha en il mument cun ils chantuns davart in uschenumnà mecanissem d’escalaziun. Quai saja ina funcziun per schluccar u rinforzar las mesiras, tut tenor situaziun. En il mument saja il sistem en consultaziun,

Novas mesiras vegn il Cussegl federal dentant pir a decider proxim venderdi. Davart tge mesiras ch'i vegn discutà, na vegnia dentant betg publitgà. Mo ils chantuns hajan la schanza da s'exprimer davart quellas.

Il Cusseglier federal ha anc appellà da tegnair en las reglas. Sche la populaziun na sa tegnia betg vid las mesiras, «na vegnan las cifras betg a sa sbassar ed ils ospitals na vegnan betg distgargiads».

Territoris da skis: «Chaussa dals chantuns»

Tenor Alain Berset hajan ins definì ils criteris per pudair avrir ils territoris da skis. I dettia ina limita da capacitads sco er in concept da segirtad. Sch'ils territoris dastgan avrir, è dentant chaussa dals chantuns.

Situaziun sin staziuns intensivas

Tenor il minister da sanadad saja il persunal da tgira a la limita. Er Lukas Engelberger, il president da la Conferenza svizra dal directurs chantunals da sanadad, ha fatg attent, ch'il persunal da tgira fetschia gronda lavur. Ins na possia dentant betg prestar da strapatschar il sistem da sanadad, uschia ch'el collabescha il schaner.

Er davart il persunal da tgira dettia discurs tranter Confederaziun e chantuns.

Chantuns duain preparar las vaccinaziuns

Alain Berset ha fatg attent, ch'ils vaccins cunter Covid-19 sajan anc en la procedura d'admissiun. Quant ditg ch'i va anc fin ch'ils vaccins pon vegnir duvrads n'è anc betg cler. Ils chantuns duain dentant sa preparar sin las vaccinaziuns. La Confederaziun surprenda la logistica fin als chantuns, la realisaziun da las vaccinaziuns saja dentant chaussa dals chantuns. Il plan saja vinavant, dad esser pront l'entschatta da schaner. Uschespert ch'in vaccin vegn admess, duain ins cumenzar.

Las vaccinaziuns vegnan ad esser gratuitas, ha ditg il minister da sanadad vinavant.