En Svizra duessi vegnir pli grev da survegnir substanzas chemicas, che pudessan vegnir malduvradas per intents terroristics. La proposta dal cussegl federal è vegnida beneventada per gronda part en la consultaziun.

Tschertas chemicalias duain be pli esser accessiblas cun in permiss.

Il settember 2017 era planisada ina attatga terroristica a Londra. La bumba n'è però betg explodida. Probablamain perquai che las substanzas chemicas n'eran betg concentradas aut avunda. Raschun era stà il reglament da l'Uniun europeica che fa vegnir pli grev da cumprar substanzas chemicas primaras.

En Svizra survegnan ins quellas substanzas anc senza problem. Cun quai pon las chemicalias vegnir cumpradas en Svizra e vegnir duvradas per acts terroristics, saja quai en l'exteriur sco er en Svizra. Perquai duai dar en l'avegnir las substanzas be cun in permiss. Quai ha decidì il cussegl federal ed è vid evaluar ina lescha correspundenta.

RR novitads 12:00