Il dumber da persunas che s'infecteschan mintga di cun il coronavirus è uschè auts sco anc mai durant la pandemia. E tenor il BAG mussa la cifra uffiziala mo ina part da las infecziuns. Las expertas ed ils experts quintan cun enfin 100'000 infecziuns mintga di. Mo auter sco durant tschellas undas n’ha quai aut dumber betg automatic num che fitg bleras persunas ston era ir en l’ospital u ston perfin vegnir tgiradas sin la staziun intensiva. Anzi. Il dumber da pazientas e pazients sin l’intensiva va levet enavos. Quai probabel perquai che la varianta omicron è pli pauc agressiva.

Ospitals betg al limit

Il Cussegl federal di gia dapi passa in onn che sia prioritad saja da proteger il sistem da sanadad e cun quai ils ospitals dad in collaps. Cunquai che lez n’èn betg al limit e perquai che tschertas mesiras n’hajan era betg pli in effect pervia dal grond dumber d'infecziuns è il Cussegl federal, ensemen cun expertas ed experts, ussa dal maini ch'i dat la pussaivladad da stritgar tschertas mesiras.

Quarantina ed homeoffice

Fitg probabel è ch'il Cussegl federal decida oz da stritgar la quarantina da tschintg dis per tut las persunas ch'han gì contact cun ina persuna infectada cul coronavirus. Pervia da las autas cifras d'infecziuns n’haja quella betg pli l'effect giavischà e fetschia dapli donn a l'economia che quai ch'ella portia. Cler è dentant: Persunas malsaunas ston era vinavant s'isolar.

Ina midada pudessi era dar tar il homeoffice. Probabel è ch'il Cussegl federal mida l'obligatori da star a chasa a lavurar en ina recumandaziun. Quai muntass che las interpresas pudessan sezzas decider co ellas vulan cuntinuar cun il homeoffice.

Quellas duas mesiras ha il Cussegl federal gia dà en la consultaziun tar ils chantuns e perquai pudess el midar quellas pulit spert – Gia oz u damaun.

Duas opziuns en consultaziun

Quai che pertutga las autras mesiras sco per exempel ils certificats da corona u era las mascrinas, èsi fitg probabel ch’il Cussegl federal vegn a trametter duas variantas en consultaziun tar ils chantuns. Ina prevesa d'abolir tuttas, ni pli u main tuttas mesira en ina giada. E l'autra vul far quai pass per pass. Il pli baud a sia proxima sesida ils 16 da favrer pudess il Cussegl federal decider en chaussa.