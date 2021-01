Glisch verda per tests da massa: La Confederaziun surpiglia ils custs per testar persunas senza sintoms.

Nova regla per la quarantina: Scursanir la quarantina da 10 dis è pussaivel, cun laschar far in test suenter 7 dis, e sche quel è negativ.

Refusar mascrina u far festas illegalas: La polizia po da nov dar multas da tranter 50 e 200 francs.

Dapli agid per cas da direzza: Il Cussegl federal dublegia l’agid. Da nov duain star a disposiziun als chantuns 5 milliardas francs.

Bleras persunas en situaziuns fitg difficilas

Il president da la Confederaziun Guy Parmelin ha per cumenzar mussà chapientscha, che blers Svizzers e bleras Svizras preferissan schliaziuns simplas e cleras. Quai na dettia dentant betg en in pajais democratic sco la Svizra.

Midà strategia da testar

Cun surpigliar ils custs da tests tar persunas senza sintoms – vul il Cussegl federal d’ina vart proteger meglier persunas zunt periclitadas. E quai duai era gidar da cumbatter avunda baud in pli grond dumber d’infecziuns en ina regiun pli pitschna.

Vitiers ha il Cussegl federal decidì la mesemna d’adattar la regla da quarantina d’enfin uss. La quarantina da 10 dis po vegnir scursanida, sche la persuna pertutgada sa lascha testar suenter 7 dis, e sch’il resultat è lura negativ. La medema regla vala era per persunas, ch’arrivan or da stadis e regiuns cun in risico pli grond da s'infectar cun il virus.

Situaziun da corona actuala

Sco il minister da sanadad, Alain Berset, ha explitgà, hai actualmain damain cas. Era en ils ospitals sajan damain persunas pervi da covid-19. Il mardi saja la Svizra stada per l'emprima giada dapi l'october sut 2'000 cas. Da l'autra vart s'augmenta il dumber da cas cun variantas novas adina pli fitg tenor Berset.

Dapli multas disciplinaras

Davent dal 1. da favrer ston persunas quintar cun multas disciplinaras, sch’ellas cuntrafan a tschertas mesiras che valan per cumbatter la pandemia. La multa è tut tenor delict tranter 50 e 200 francs.

Uschia poi dar ina multa disciplinara, sch’ina persuna vegn traplada senza mascrina sin staziuns e fermadas dal traffic public, sco er en ils trens e bus, ed avant bajetgs ed instituziuns ch’èn accessiblas publicamain. Era persunas che sa participeschan ad occurrenzas illegalas u tgi ch’organisescha in’occurrenza privata scumandada, sto quintar cun ina multa.

Ulteriur sustegn per interpresas e dischoccupads

Il Cussegl federal augmenta il program per cas da direzza e rinforza l'Assicuranza cunter la dischoccupaziun. Uschia vul el sminuir almain in pau las consequenzas economicas da corona per Svizzers e Svizras.

Per rinforzar ils programs per cas da direzza dals chantuns, propona il Cussegl federal al parlament d'augmentar la summa per 2,5 milliardas, sin total 5 milliardas francs. Uschia duai star a disposiziun avunda sustegn per firmas ch’èn da principi solidas – che survegnan dentant senz’atgna culpa problems pervi da Covid-19.

Ultra da quai duai la Confederaziun era surpigliar l'onn current ils custs da l'Assicuranza cunter la dischoccupaziun – per las indemnisaziuns per lavur curta. E persunas senza lavur duain pudair retrair trais mais pli ditg diarias. Davart tut las midadas da lescha necessarias duai il parlament pudair decider en la sessiun da primavaira.

Era sustegn per persunas da la cultura

Producents e producentas da cultura duain survegnir indemnisaziuns per lur perditas, e quai retrospectiv sin il 1. da november 2020. Questa decisiun dal Cussegl federal sto il parlament a Berna anc approvar.

Durant l'infurmaziun a Berna ha il minister da finanzas Ueli Maurer concedì, ch'intginas dumondas en las diversas branschas sajan anc avertas. Per exempel tge che saja lubì da vender e tge betg. Dentant a las firmas veglia el dir, ils daners sajan a disposiziun per gidar.

