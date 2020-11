Il minister da sanadad Alain Berset crititgescha la mancanza da coordinaziun tranter ils chantuns.

Il Cussegl federal ha decidì in engaschi d'assistenza da l'Armada svizra.

Ils clubs da sport vegnan sustegnids cun 250 milliuns francs.

La nova regla per cas da direzza duess vegnir realisada sin l'entschatta december.

Situaziun actuala: La mesemna ha il BAG annunzià 10'073 novas infecziuns.

Berset appellescha a la solidaritad dals chantuns

Per il mument dettia tenor il cusseglier federal Alain Berset ina mancanza da coordinaziun tranter ils chantuns. Ils ospitals ed ils chantuns stoppian puspè collavurar meglier ensemen. Il Cussegl federal haja oz scrit ina brev als chantuns per appellar a lur solidaritad. Ils chantuns che hajan anc capacitads duajan reducir uschè ferm sco pussaivel las operaziuns voluntarias. La finamira per il Cussegl federal restia, da betg surchargiar il sectur da sanadad.

Uss è l'armada puspè dumandada

Ils chantuns Valais, Berna e Giura han inoltrà dumondas da sustegn entras il militar. Perquai ha il Cussegl federal decidì in engaschament d'assistenza da l'armada. Uschia duajan chantuns cun blers pazients da Covid-19 en ils ospitals vegnir sustegnids. L'engaschament d'assistenza pertutga maximalmain 2'500 schuldads e duai en emprima lingia esser voluntari.

L'armada vegn a dar sustegn en ospitals, en la tgira u tar il transport da pazients. Per survegnir il sustegn dal militar ston ils chantuns dentant cumprovar ch'els nizzegian tut ils meds civils che stattan gia a disposiziun. Quai vul dir: la protecziun civila, il servetsch civil, ils pumpiers sco era il sectur privat.

Sustegn per las uniuns da sport

La situaziun actuala haja tutgà ferm ils clubs da sport. Era ils proxims mais vegnia be a dar paucs eveniments da sport. Quai maina per bleras uniuns tar gronds donns finanzials. Per sustegnair ils clubs, ha il Cussegl federal decidì da conceder in emprest da 250 milliuns francs.

Daners per cas da direzza

Per l'economia è la situaziun actuala ina gronda sfida. Sco il minister da finanzas di, haja la Svizra dentant bunas mesiras. Cunquai ch'i dettia nagin lockdown dovria nagin program da credits per l'entira Svizra. Ussa saja impurtant da definir ils cas da direzza.

Il Cussegl federal ha tramess en consultaziun il sboz da l'ordinaziun per cas da direzza. Quel prevesa ch'ils chantuns pon sustegnair interpresas che adempleschan las premissas minimalas. Igl è planisà che la nova regla per cas da direzza va en vigur l'entschatta december.

Las cifras actualas

L'Uffizi federal da sanadad BAG ha annunzià 10'073 novas infecziuns cun il coronavirus da la Svizra e dal Principadi dal Liechtenstein aifer 24 uras. Il Grischun dumbra 135 novs cas. En quest temp èn 73 ulteriuras persunas mortas en consequenza da corona en Svizra, trais da quellas en il Grischun.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Cifras e svilups Situaziun actuala 09.10.2020

Preschents a la conferenza da pressa eran: