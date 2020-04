Alain Berset, il minister da sanadad ha anc ina giada repetì:

Da restar a chasa, evitar contacts socials ed er desister d'excursiuns.

Per ir en il Tessin, en dimoras da vacanzas u en auters lieus turistics saja uss il fallà temp. Serrar il Gottard per evitar che la populaziun va en il sid na saja nagina opziun.

Las cifras d'infectads creschan vinavant, perquai saja quai anc memia baud da discutar da schluccar las mesiras.

Centers da curtin e plazzas da campadi restan serradas, cun excepziuns per quellas persunas che abiteschan là sur onn.

Da dir dapli davart il manaschi da scola, saja uss anc betg pussaivel.

Il chantun Tessin ha cun consentiment dal Cussegl federal prolungà las mesiras da restricziun per il sectur d'economia enfin ils 13 d'avrigl 2020.

Plinavant duai la Confederaziun survegnir dapli cumpetenzas, sch’i va per il provediment da rauba medicinala. Ils chantuns ston da nov annunziar lur inventari da mascras, apparats da respiraziun u er equipament da protecziun. Silsuenter po la Confederaziun cumprar e reparter ils meds tenor basegn sin ils chantuns. Plinavant vegn l’equipament suttamess ad ina controlla d’export – l’export vegn mo lubì sch’il basegn naziunal è garantì.

«Il stadi n'è betg in'assicuranza da casco cumplaina»

Il Cussegl federal ha augmentà il volumen da garanzias per gidar las interpresas en stretgas da liquiditad per ulteriuras 20 milliardas. En tut stattan uss a disposiziun 40 milliardas per credits, quai ha declerà il minister da finanzas Ueli Maurer. Las bancas svizras hajan enfin uss elavurà 76'000 dumondas per credits. Per prevegnir ad abus intensivescha la Confederaziun ses mecanissems da controlla.

16 sgols èn turnads cun 3'700 persunas

Enfin il di dad oz ha il Departament federal per affars exteriurs purtà a chasa bun 3'700 persunas, da quellas èn 2'100 Svizras e Svizzers ch'eran a l'exteriur. Sco Ignazio Cassis il minister per l'exteriur ha ditg, vegnia quai a dar enfin dumengia tschintg ulteriuras acziuns per returnar persunas a chasa.

Cassis ha accentuà che la collavuraziun internaziunala saja fitg impurtanta en temps da crisa. Uschia possian ils pajais profitar in da l'auter. Per exempel tractia la Svizra il mument 40 pazientas e pazients da la Frantscha.