Organisaturs da concerts, interpresas da viadis ni era commerziants da fiera, ustiers ed hoteliers. Els èn spezialmain tutgads da las restricziuns pervia dal coronavirus. Per part han els stuì serrar lur locals, han nagins lieus d'exponer pli ni han simplamain nagina clientella pli. Il Cussegl federal ed ils chantuns vulan perquai gidar quellas interpresas, quai cun total 1 milliarda francs.

Autra situaziun che la stad

Atgnamain levan Confederaziun e chantuns metter a disposiziun 400 milliuns francs per cas da direzza, interpresas che pateschan fermamain da las mesiras ordinadas e na chattan uschiglio nagin sustegn. Mo quai è vegnì decidì la stad, cura che las cifras d'infecziuns eran anc bassas e la vita e cun quai l'economia funcziunava per gronda part normal. Che quels daners na vegnan ussa, ella segund‘unda betg a tanscher, è gia baud stà cler. Cusseglier federal Ueli Maurer aveva perquai gia annunzià l'entschatta november che la summa stoppia probabel vegnir augmentada.

Ed oz pia la proposta dad ina milliarda francs. Dus terz vegn da la Confederaziun, in terz dals chantuns. Ils detagls ston dentant anc vegnir reglads en l’ordinaziun ch'il Cussegl federal vegn probabel a decider en in’emna e che duai lura ir en vigur l’emprim da december.

Chantuns duain decider e surprender responsabladad

Quai ch'è dentant gia cler: Decider tgi che duai survegnir quants daners ed en tge furma, sco credit ni contribuziun a fond-perdu, quai duain ils chantuns. Lez sajan pli datiers e possian giuditgar meglier la situaziun, ha Ueli Maurer declerà.

«I dat il turissem en las citads, là mancan ils esters en ils hotels. I dat il turissem d’enviern en las muntognas nua ch’ins na sa betg co quai marscha. Ils chantuns duain definir a moda individuala cas da direzza e lura conceder ils sustegns.»

Quai dovri dentant era ses temp. El saja dentant da buna speranza ch'ils emprims daners possian vegnir pajads anc el decurs dal december.

«Cas da direzza ston vegnir analisads. I sto gea era vegnir skizzada in zic il futur da l’interpresa. Simplamain dar daners e serrar ils egls na va betg. Sch’ins investescha daners ston quels era avair in effect. Per part dovra quai pli ditg per verifitgar quai.»

Per il minister da finanzas è impurtant ch'ils chantuns èn ussa era responsabels per las decisiuns tgi che duai survegnir sustegn. La situaziun saja ussa numnadamain in'autra sco anc la primavaira cura ch'i gieva da segirar la liquiditad da bleras interpresas cun ils credits da corona che mintgin pudeva dumandar.

«Ils chantuns èn era en la responsabladad da cussegliar, examinar e dar cussegl ed era da dir ina giada na, quai ston ins schon vesair. Betg mintga cas da direzza merita era il sustegn dals paja taglia.»

Passa 22 milliuns en il Grischun

Ils daners vegnan repartids tenor il product interiur brut (BIP) ed il dumber da la populaziun da mintga chantun. Tenor las infurmaziuns dal Departament da finanzas federal munta quai ch’il Grischun survegn da la Confederaziun bunamain 15 milliuns francs. Ensemen cun sia cumpart stattan ad el lura a disposiziun passa 22 milliuns francs per gidar a cas da direzza.