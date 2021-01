Per il Cussegl federal n'è l'iniziativa dal pievel che vul in scumond da sa cuvrir la fatscha betg necessaria. L'iniziativa giaja memia lunsch. En Svizra saja il sa cuvrir la fatscha in fenomen a l'ur, uschia l'argumentaziun da la regenza. In scumond limiteschia ils dretgs dals chantuns, fetschia donn al turissem e na gidia betg las dunnas.

En l'iniziativa, che vegn er numnada «iniziativa da Burka», pretendan ils iniziants, che nagin en Svizra dastga sa cuvrir sia fatscha. Il scumond valess surtut per lieus publics. Cun l'iniziativa possian ins augmentar la segirezza ed impedir, che persunas criminalas cuvrissan lur fatschas, uschia in dals arguments dals iniziants.

Il Cussegl federal sustegna cuntraproposta

La regenza conceda dentant, ch'i sappia dar mintgatant singuls problems puncto cuvrir la fatscha. Perquai sustegna il Cussegl federal la cuntraproposta indirecta. Quella va automaticamain en vigur, sche l'iniziativa vegn refusada. La cuntraproposta pretenda, ch'ins sto mussar a las autoritads sia fatscha per l'identificaziun. Quai pudess esser per exempel en uffizis u en il traffic public il cas.

Il suveran votescha ils 7 da mars davart l'iniziativa.