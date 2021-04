cuntegn

Cussegl federal - La Svizra duai sa preperar meglier per novs privels

Per che la Svizra restia vinavant in pajais segir, dovria ulteriuras stentas. Il rapport davart la politica da segirezza numna novs privels, sco per exempel attatgas da cyber e dischinfurmaziun statala, e mussa er co cumbatter questas sfidas.