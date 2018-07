Il Cussegl federal ha envidà 5 firmas da far offertas per 30 fin 40 aviuns da cumbat. Pledentadas èn 3 firmas europeicas e 2 americanas.

Cussegl federal lascha offrir per aviuns da cumbat

Il Cussegl federal pretenda bain d'offrir per 30 fin 40 aviuns. El punctuescha però ch'il dumber exact da la cumpra n'è betg anc fixà. L'offerta han las firmas d'inoltrar fin la fin da schaner. Lura vegnan ils aviuns testads fin la stad e ed in rapport d'evaluaziun è empermess sin il 2020. Silsuenter vegn il Cussegl federal a decider davar il tip che duai sgular per il militar svizzer. A disposiziun stattan ils tips:

Eurofighter da la Germania

Rafale da la Frantscha

Gripen da la Svezia

F/A-18 Super Hornet dals Stadis Unids

F-35A era dals Stadis Unids

Davart la cumpra sco tala vegn il pievel svizzer a pudair votar il pli baud il 2022, suenter ch'il parlament ha approvà il program d'armaziun. La dumonda concreta è, sch'il pievel vul impunder 8 milliardas francs per cumprar ils aviuns e rachetas per sa defender cunter aviuns. Il pli baud il 2025 duain ils aviuns sgular e segirar sur la Svizra.

