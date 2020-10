cuntegn

Cussegl federal - Mesiras cunter il coronavirus duain vegnir pli severas

En il cumbat cunter il coronavirus vul il Cussegl federal tenor in sboz d'ordinaziun mesiras pli severas. Previs è in obligatori da mascras, in scumond d'inscunters cun dapli che 15 persunas en il spazi public ed ina recumandaziun da far homeoffice