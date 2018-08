En sia resposta sin la moziun dal cusseglier naziunal grischun Martin Candinas da la PCD scriva il Cussegl federal che quella modificaziun cuntrafaschess a la Constituziun federala.

Lescha memia restrictiva

Tenor Candinas ha l'iniziativa cunter la construcziun da segundas abitaziuns en emprima lingia vulì impedir la construcziun da talas ordaifer la zona da bajegiar e betg il svilup entaifer ils vitgs. La lescha restrenschia ussa dentant memia fitg las pussaivladads dals possessurs da chasas.

Cun eliminar la restricziun da crear novas abitaziuns da vacanzas cura ch'ins engrondescha in bajetg gia existent sajan ils possessurs plitost pronts d'investir en quels. Quai che saja impurtant per mantegnair tals objects.

Moziun cunter Constituziun

Il Cussegl federal fa dentant attent che la lescha actuala saja gia in cumpromiss che giaja enfin ils cunfins da quai che la Constituziun lubeschia. In gea a la moziun eliminass in impurtant pilaster da quai cumpromiss.

RR novitads 17:00