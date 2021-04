La cumissiun ha decidì cun 14 cunter 9 vuschs en favur d'ina iniziativa parlamentaria da la cussegliera naziunala Nadine Masshardt. Avant tschintg onns ha il Cussegl naziunal refusà ina tala proposta.

In Cussegl federal cun nov commembers pudess represchentar meglier las relaziuns da forzas da las partidas politicas, han communitgà ils servetschs dal parlament. Ed era las differentas regiuns da la Svizra, las regiuns linguisticas sco era dunnas e umens. Sch'il Cussegl federal fiss pli grond, fiss il spazi d'agir pli grond per integrar en moda adequata tut las forzas politicas relevantas en la regenza, hai gì num vinavant. Quai saja in element impurtant dal sistem politic da la Svizra.

Discussiun e scarica

La maioritad da la cumissiun vul cun quest schlargiament era reparter la lavur da la regenza sin pliras persunas. Las singulas cusseglieras federalas e federals duain vegnir distgargiads.

Ina minoritad da la cumissiun sa dosta encunter quest schlargiament. Els teman per la stabilitad dal sistem politic. Plinavant na crajan els betg, che las commembras ed ils commembers dal Cussegl federal vegnissan uschia distgargiads. Quai che fiss tenor els segir: ils custs d'administraziun s'augmentassan.