Cussegl federal prenda sut la marella ils custs per l’agid social

Oz, 11:17

SDA / Selina Chistell

En Svizra èn las expensas per l’agid social creschidas davent da l’onn 2005 enfin l’onn 2015 per prest ina milliarda francs. Quai scriva il Cussegl federal en in rapport ch'il parlament aveva pretendì.