Medis e medias duain en l'avegnir pudair prescriver direct cannabis medicinal. Il Cussegl federal ha adattà la lescha davart meds narcotics per mauns dal parlament. La midada era fruntada sin consentiment en la consultaziun.

La midada prevesa che pazientas e pazients pon sa laschar prescriver in tractament sin basa da cannabis senza ch'i sto vegnir dumandà l'Uffizi federal da sanadad per ina permissiun speziala. Las prescripziuns vegnian però survegliadas.

Radund 3'000 cas per onn

Enfin uss pudevan persunas malsaunas sulet prender cannabis per intents da terapia cannabis cun ina permissiun excepziunala da l'Uffizi federal da sanadad BAG. Ils ultims onns ha il BAG dà adina dapli permissiuns – il 2018 eran quai radund 3'000, tranter auter per persunas cun sclerosa multipla u per persunas ch'han cancer.

Quai che pertutga il consum da cannabis sco product da giudiment na sa mida nagut. Dapi il 1951 è cannabis scumandà en Svizra.