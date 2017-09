Cussegl federal prolunghescha program cunter SIDA

Il program naziunal cunter las malsognas sexualas contagiusas duai cuntinuar enfin il 2021.

Il Cussegl federal ha decidì oz da prolungar las mesiras per cumbatter malsognas sco SIDA, sifilis, gonorrea ni clamidias. Finamira è da reducir il dumber da novas infecziuns e las consequenzas negativas per persunas infectadas.

SIDA stabil, tschellas cun trend inquietant

Dapi la lantschada dal program il 2011 è il dumber da las infecziuns novas da SIDA sa stabilisads tar circa 500 per onn. Auter è il trend tar tschellas malsognas sexualas contagiusas. Enfin il 2015 è il dumber da las infecziuns da sifilis e da clamidias creschì per circa 30 pertschient. Anc pli dramatic è la bilantscha tar la gonorrea. L'augment munta qua a bunamain 50 pertschient. Malgrà quellas cifras alarmantas sajan ils experts cuntents, hai num da vart dal BAG. Il program dal Cussegl federal mettia las dretgas prioritads el cumbat da quellas malsognas.

L'augment da las infecziuns, in trend che saja dal reminent d'observar en l'entira Europa, saja da declerar cun il fatg che la populaziun saja ozendi pli sensibilisada per quellas malsognas e ch'i vegni testà pli sistematic. I na saja era betg previs d'augmentar ils meds finanzials per il program da prevenziun. Quels restian tar 7,4 milliuns francs per onn.

