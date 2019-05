Il Cussegl federal vul augmentar il potenzial da las forzas da lavur indigenas per che las interpresas tar nus en Svizra emploieschian uschè bler persunas indigenas sco pussaivel.

Ultra da quai duain lavurants e persunas senza lavur sur 50 onns vegnir integradas meglier en il martgà da lavur.

Il Cussegl federal quinta cun custs da radund 300 milliuns francs.

Las pli bleras mesiras èn limitadas sin il 2024.

Primas mesiras e stentas

Ina mesira che la Confederaziun ha gia instradà è l'obligaziun d'annunziar plazzas libras l'emprim al Center regiunal per l'intermediaziun da lavur. Ultra da quai datti era stentas per meglierar la cumpatibilitad da lavur e famiglia, quai per motivar las mammas da restar en il mund da lavur.

Sustegnair persunas sur 50 che perdan la plazza

Cussegl federal e sindicats vulan dentant promover mesiras supplementaras. Per persunas sur 50 onns che perda lur plazza èsi savens grev da chattar ina nova lavur. Gist quellas dovran ulteriur sustegn. Sper la cussegliaziun da carriera gratuita per lavurers ch'èn pli vegls che 40 duai en futur esser pli simpel da far valair scolaziun e furmaziun supplementara. Cun ina program d'impuls duain persunas pli veglias ch'èn grev d'intermediar vegnir integradas en la fiera da lavur. Plinavant vul ins megliurar la cussegliaziun tar persunas sur 60 onns.

Agid transitoric

In'autra gruppa en mira èn quels emploiads che perdan curt avant la pensiun lur plazza e tut ils dretgs sin contribuziuns da la cassa da dischoccupaziun. Quellas persunas na chattan oz strusch pli ina plazza. Il Cussegl federal vul perquai, sut tschertas cundiziuns, sustegnair quellas persunas a moda finanziala. Quai enfin ch'els pon retrair lur pensiun.

