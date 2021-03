Confederaziun duai surpigliar tut ils custs dals tests da corona – er per persunas senza sintoms.

Interpresas e scolas duajan testar regularmain.

En in pass pli tard duai mintgin e mintgina survegnir 5 tests al mais per testar sez.

Per ch'i vegnia testà dapli, propona il Cussegl federal che la Confederaziun surpiglia tut ils custs dals tests da corona. Per la prevenziun duajan manaschis e scolas testar regularmain. Plinavant vul il Cussegl federal metter tschintg tests gratuits per mais a disposiziun per mintgin e mintgina – quai uschè spert ch'i dettia la pussaivladad cun tests ch'èn precis. Uschia pudess ins en il futur era testar sasez.

Per che mintga persuna possia laschar testar immediat vegnan ils tests ad esser gratuits per tuttas persunas en apotecas ed en ils centers da tests. Quai valia era per persunas senza sintoms. Ils custs per quels tests vegnan schazegiads sin ina milliarda francs. Definitivamain vegn decidì suenter ina consultaziun cun ils chantuns enfin ils 12 da mars.

Cusseglier guvernativ e minister da sanadad dal chantun Grischun, Peter Peyer, sa mussa fitg cuntent cun la proposta dal Cussegl federal.

Tests gratuits a partir dals 15 da mars

Il Cussegl federal ha gia extendì pliras giadas la strategia da tests. Oz vegnan ils tests be finanziads tar persunas che han simptoms u en chasas d'attempads ed en scolas. A partir dals 15 da mars vegniss il Cussegl federal a surpigliar tut ils custs da tests.