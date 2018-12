Il Cussegl federal na vul betg desdir il tractar da nov la cunvegna davart la libra circulaziun da persunas cun l’Uniun europeica. Perquai refusa el ina iniziativa da la Partida populara Svizra e l’acziun per ina Svizra independenta e neutrala Auns. Er ina cuntraproposta refusa el.

Il Departament da giustia è vegnì incumbensà dal Cussegl federal d'elavurar in messadi davart l'iniziativa da desditga da la PPS e la Auns. La PPS e la Auns vulan reducir l'immigraziun cun quella iniziativa. L'iniziativa «per in'immigraziun moderada» (limitaziun d'immigraziun) è vegnida inoltrada il settember.

Tar in Gea a l'iniziativa ha il Cussegl federal temp in onn per contractar la finiziun da la libra circulaziun da persunas cun l'UE. Sche quai na grategia betg, sto la cunvegna vegnir desditga. Novs contracts che lubeschan la libra circulaziun cun persunas da l'exteriur fissan scumandads.

Il Cussegl federal è persvas che l'iniziativa avess consequenzas negativas per la Svizra e per l'economia svizra. Cun la societad che vegnia adina pli veglia sajan forzas da lavur qualifitgadas adina pli scart. A partir dal 2035 stattan 100 persunas che gudognan visavi a 50 persunas pensiunadas. Plinavant vegnia er la concurrenza per forzas da lavur en pajais cun sumeglianta structura pli ferm.

RR novitads 18:00