Cussegl federal refusa iniziativa per agir responsabel da firmas

Las organisaziuns sco ovras d’agid e talas che s’engaschan per l’ambient e per ils dretgs umans han tenor il Cussegl federal formulà in’iniziativa memia rigurusa. El na vul perquai naginas mesiras legalas liantas, era sch’el approva coc da l’iniziativa.

Interpresas svizras ston surpigliar lur responsabladad davart dretgs umans e la protecziun d'ambient er tar activitads en l'exteriur. Quai è cler per il Cussegl federal, ed el renconuscha uschia il punct central da l'iniziativa «Per interpresas responsablas - per proteger ils uman e l’ambient».

Per il Cussegl federal va l'iniziativa dentant memia lunsch, en spezial sch'il concern svizzer sto star bun per in donn ch'ina societad affiliada ha fatg en l'exteriur. Concerns svizzers fissan tenor l’iniziativa responsabels senza esser participads directamain a la fatschenta operativa.

Il Cussegl federal propona da refusar l'iniziativa «Per interpresas responsablas - per proteger ils uman e l’ambient» senza cuntraproposta.

RR novitads 15:00