Da principi duai la rait electrica en l'avegnir esser sut la terra sche quai è pussaivel e sch'ils custs en cumparegliaziun cun ina lingia en il liber n'èn betg memia auts. Il Cussegl federal propona in factur da custs supplementars da 1,75. Il Cussegl federal quinta ch'ils custs per ura kilowatt na s'augmentan uschia en media betg per dapli che 0,5 raps/kWh. Cun quest factur da custs haja el elegì in agir plitost conservativ, scriva il Cussegl federal en sia consultaziun.

Quintar mesiras innovativas

Er in effect sin il pretsch vegn ad avair il svilup als «smart grids». Ils gestiunaders da la rait survegnan la pussaivladad d'empruvar ora novas tecnologias. Ils custs persuenter pon vegnir quintads sch'els na surpassan betg 0,5% dals custs quintabels ad onn, il maximum dentant 500'000 francs.

Sustegn per la forza idraulica

Il Cussegl naziunal sco er il Cussegl dals chantuns han cumplettà la lescha cun in sustegn supplementar, dentant limità, per la forza idraulica.

La consultaziun dura fin il prim d'october.

