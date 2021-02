Il Cussegl federal vegn dentant encunter in zic als chantuns – ils proxims pass d'avertura duai dar ils 22 da mars e betg pir il prim d'avrigl. Là èn lura er las terrassas dals restaurants cumpigliadas.

Puspè avert a partir dal prim da mars:

stizuns / butias

museums

salas da lectura en bibliotecas

las parts ordavert d'implants da sport e temp liber

las parts ordavert da zoos e curtins botanics

Puspè lubì a partir dal prim da mars:

inscunters en il rom famigliar u colleghial ordavert cun maximal 15 persunas (endadens resta la limita tar 5 persunas)

activitads sportivas e culturalas en il liber cun maximal 15 persunas

Giuvenils e giuvens creschids fin 20 onns pon puspè suandar lur activitads da sport e cultura, ma senza aspectaturs

Tge capita cun terrassas en territoris da skis?

Alain Berset ha fatg cler ch'el spetga ch'ils territoris da skis serran las terrassas dals restaurants. La lescha ed ils decrets sajan clers. L'entschatta haja anc dà intschertezzas, ma quellas sajan vegnidas scleridas. «Igl è cler cun la decisiun dad oz che las terrassas han dad esser serradas.»

I saja dentant er cler che la Confederaziun n'haja nagina pussaivladad da sfurzar ils chantuns. La collavuraziun tar talas leschas e decrets haja da funcziunar e da vegnir respectada dad omaduas varts.

Proximas schluccadas ils 22 da mars

Las terrassas da las ustarias restan serradas, quai malgrà ch'ina pitschna maioritad dals chantuns era per avrir quellas gia l'entschatta mars. Las terrassas duain dentant vegnir avertas en in segund pass ils 22 da mars. Quai vala er per occurrenzas da cultura e sport cun aspectaturas ed aspectaturs, l'obligatori da homeoffice e sport en l'intern.

Questa proposta va en consultaziun tar ils chantuns ils 12 da mars ed ils 19 da mars vegn il Cussegl federal a decider. Per pudair avrir en quest segund pass, èn vegnids definids divers criteris:

Rata da positivitad duai esser sut 5%

Be 250 dals letgs en las staziuns intensivas pon esser occupadas da pazients da Covid.

La cifra da reproducziun dals ultims 7 dis sto esser sut 1

L'incidenza da 14 dis na po ils 17 da mars betg esser pli auta che tar la schluccada il prim da mars

Il Cussegl federal vegn a giuditgar la situaziun cumpletta per decider. Sche la situaziun epidemiologica sa sviluppa a moda positiva, poi er dar ils 22 da mars dapli schluccadas, sco per exempel ch'ils restaurants pon avrir er gia puspè lur locals endadens u ch'i po er puspè dar instrucziun da preschientscha a scolas autas.