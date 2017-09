Cussegl federal – sco proxim ina dunna

Suenter l'elecziun dal Tessinais Ignazio Cassis pretendan adina dapli persunas che tar la proxima vacanza en il Cussegl federal stoppia vegnir elegida ina dunna. Noss correspundent Adrian Camartin ha analisà la situaziun.

RTR: Il Parlament federal ha elegì Ignazio Cassis sco nov cusseglier federal. Nagina schanza ha Isabelle Moret, la suletta dunna sin il ticket gì. Quai malgrà che la dumonda da la represchentanza da las dunnas en il Cussegl federal è vegnida discutada prominentamain.

Pertge n’hai betg tanschì per ella?

Adrian Camartin: Quai ha per part da far cun la candidata. Blers parlamentaris cun ils quals jau hai tschantschà han detg ch’els hajan gì dubis sche Isabelle Moret haja propi il format per ina cussegliera federala.

Tschella raschun ves jau en la constellaziun politic-geografica da l’elecziun dad ier. Il squitsch ni la voluntad dad ussa puspè eleger in cusseglier federal italofon era simplamain gronds. Ed il sulet candidat era Ignazio Cassis.

Fatg è dentant: Il mument sesan mo duas dunnas en il Cussegl federal. La socialdemocrata Simonetta Sommaruga e Doris Leuthard da la Partida cristiandemocratica. Da Leuthard san ins ch’ella na vegn betg a candidar per in’ulteriura legislatura. Restass pia mo anc ina dunna en la regenza. Il squitsch sin la PCD da nominar ina dunna e sin il parlament da lura era eleger quella è pia gronds.

Adrian Camartin: Quai dentant mo sin l’emprima egliada. Natiralmain ha la Partida cristiandemocratica era dunnas capablas en sias retschas. Jau patratg qua vid la cussegliera naziunala vallesana Viola Amherd ni la cussegliera dals chantuns Brigitte Häberli Koller da la Turgovia.

Quai ch’ins na dastga dentant betg emblidar è ch’i savess dar enfin la fin da la legislatura anc autras demissiuns. Il liberaldemocrat Johann Schneider-Ammann è in candidat permanent per ina demissiun. E lura era Ueli Maurer da la pps. Lez è era gia diesch onns ella regenza.

Che Doris Leuthard ha annunzià uschè baud ch’ella vegni a chalar en dus onns è atgnamain da chapir sco signal vers tschellas partidas da coordinar las demissiuns ed era da mirar co ina represchentanza equilibrada da las dunnas en il Cussegl federal savess vegnir garantida.

Tge dunnas avessan tar la PLD e la PPS il potenzial da daventar cusseglieras federalas?

Adrian Camartin: L’emprim ston ins savair che quels trais sezs vegnan a restar en la Svizra tudestga. Ch’il parlament elegia sper Berset, Parmelin e Cassis in quart represchentant da la Svizra latina è pauc probabel.

Tar la PLD vegn adina puspè numnada la cussegliera dals chantuns songagliaisa Karin Keller-Sutter. Auters nums che curseschan èn per exempel la cussegliera guvernativa turitgaisa Carmen Walker Späh ni era la presidenta da la partida naziunala Petra Gössi.

Tar la PPS èsi pli grev da chattar pussaivlas candidatas. La suletta che vegn endament a mai è la cussegliera naziunala Verena Herzog dal chantun Turgovia.

Facit: I dat pia dunnas valablas. Igl è uss a las partidas da nominar ellas ed al Parlament federal d’eleger ellas.

RR actualitad 07:00