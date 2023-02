Las cundiziuns per spustar votaziuns dal pievel, era sch'il termin è gia fixà, duain vegnir prescrittas en la lescha. Il Cussegl federal ha decidì quai suenter ina moziun or dal Cussegl dals chantuns. Sut tschertas cundiziuns na possia ina votaziun betg vegnir fatga a moda confurma p. ex en connex cun la dumbraziun u la logistica.

La moziun vegn dal cusseglier dals Chantuns Beat Rieder (AdC) che ha ditg ch'il sistem democratic da la Svizra saja stà bloccà durant corona. Perquai duain las cumpetenzas dal Cussegl federal da spustar votaziuns vegnir prescrittas explicitamain da la lescha.

Il Cussegl federal aveva anc refusà la moziun, omaduas chombras dal parlament avevan dentant acceptà ella.