Cussegl federal sto examinar co sustegnair champs da sport

Duri Campell è da l'avis che pli paucs champs da sport d’enviern avessan era consequenzas finanzialas per ils chantuns da muntogna.

En la moziun pretenda Duri Campell da la Confederaziun in rapport che mussa co tals champs pudessan vegnir sustegnids meglier dal maun public.

I sto dar ina pussaivladad da pudair conceder dapli daners per noss uffants.

Il december passà ha il Tribunal federal a Losanna decidì ch'ina scola dastga mo pli incassar maximalmain 80 francs per emna dals geniturs per finanziar in champ da sport obligatoric. Il rest stoppia la scola finanziar sezza.

