Il Cussegl federal ha decis da sustegnair en rama dal cumbat cunter la segunda unda da l'epidemia Covid-19 il sectur da sanadad civil cun forzas da l'armada. En il conclus federal vegn lubì fin la fin dal mars 2021 in sustegn cun maximalmain 2'500 militars.

Sin dumonda da plirs chantuns per agid da l’armada ha il Cussegl federal decis da sustegnair ospitals. Las lavurs prevesidas pertutgan la tgira da pazients e l'augment da capacitad. Perquai che questa dumonda surpassa il dumber da 2'000 militars e cuzza pli ditg che trais emnas sto il parlament tractar il conclus federal. Quai capita durant la sessiun d’enviern.

Er decis fin ils 31 da mars 2021 ha il Cussegl federal ina segunda mobilisaziun dal servetsch civil. Cun in contingent da maximalmain 500'000 dis da servetsch correspunda il Cussegl federal uschia a dumondas dals chantuns ch’han basegn da sustegn per instituziuns da sanadad. En emprima lingia duai la protecziun civila distgargiar il persunal dals ospitals ed ils servetschs da contact tracing e la logistica.

Stgaffir basa per lescha da novs credits

Il president dal departament federal da finanzas Ueli Maurer ha declerà ch'il Cussegl federal ha decis da proponer ina midada da lescha per cas da direzza e segirtad. La mesadad dals custs surpiglia la Confederaziun, oriundamain eran quai mintgamai 200 milliuns per Confederaziun e chantuns. Quai na tanschia dentant betg, perquai duai la summa da sustegn vegnir augmentada sin totalmain 1 milliun. Tar l'agid per cas da direzza en l'economia surpiglia la Confederaziun 80%, ils chantuns 20% dals custs che sa resultan.

Ultra da quai duajan contribuziuns per lavur curta vegnir schlargiadas. Er clubs da sport professiunals e semiprofessiunals duajan vegnir sustegnids cun contribuziuns finanzialas à-fonds-perdu. Sche clubs da sport vulan profitar da l'agid federal ston els tragutter cundiziuns sco scursanir pajas da giugaders e renunziar a dividendas.

Infurmà la mesemna han: