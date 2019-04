Malgrà l'appel dal parlament na vul il Cussegl federal anc betg suttascriver la cunvegna per in scumond dad armas atomaras. Quai ha la regenza decis oz a la sesida emnila.

Mez december ha il parlament appellà al Cussegl federal da suttascriver uschè svelt sco pussaivel il contract. Tranter auter per dar in signal al dretg internaziunal umanitar e las valurs colliadas cun quel. Per il mument na vul il Cussegl federal però betg suttascriver il contract da l'ONU. Ina nova analisa da la situaziun duai dar per la fin da l'onn 2020.

Gia l'avust 2018 aveva il Cussegl federal decidì da betg suttascriver il contract. Il contract saja politica da simbol e na portia betg vinavant il discharmament nuclear aveva ditg il minister da l'exteriur Ignazio Cassis.

La cunvegna da l’ONU è l'emprima che pretenda in scumond explicit d'armas atomaras. La cunvegna scumonda da smanatschar, duvrar, producir, cumprar, staziunar e dar vinavant las armas.

