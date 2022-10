Il Cussegl federal vul cuntinuar cun la neutralitad sco el aveva fixà quella la davosa giada l'onn 1993. La pratica actuala porschia in spazi d'agir avunda grond per prender decisiuns effectivas sin basa da la neutralitad, er en connex cun las consequenzas da la guerra en l'Ucraina. Quai ha el communitgà a chaschun da l'approvaziun d’in rapport da postulat.

Perquai vul il Cussegl federal nizzegiar vinavant la neutralitad fixada il 1993 sco instrument per la politica da segirezza e da l'exteriur. Dumandà in rapport davart la neutralitad svizra aveva la cumissiun per la politica exteriura dal Cussegl dals chantuns.

La regenza era s’exprimida gia il settember ed aveva refusà ina nova definiziun en il senn da la noziun «neutralitad cooperativa» dal president da la Confederaziun Ignazio Cassis.