Il Cussegl federal ha decidì oz da trametter en consultaziun la milliarda da coesiun per ils pajais novs da l’UE. Cun questa contribuziun duai la Svizra era il futur contribuir a la reducziun da l’inegualitad economica e sociala en ils pajais da l’UE.

En l'interess da la Svizra

La segunda milliarda da coesiun saja in'investiziun ella segirtad, la stabilitad e la prosperitad e correspundia uschia als interess da la Svizra, scriva il Cussegl federal en sia communicaziun. Ina buna collavuraziun cun l'UE, quai cun la finamira da rinforzar las relaziuns bilateralas, sajan da grond’impurtanza.

Las 1,3 milliardas francs èn repartids sin diesch onns e duain en emprima lingia meglierar la furmaziun professiunala en ils pajais commembers en l'ost da l'UE sco era en la Cipra ed en la Malta.

Cussegl federal pretenda reacziun da l'UE

Sco quai ch'il Cussegl federal scriva vul el suenter la consultaziun anc ina giada prender sut la marella il stan da las relaziuns cun l'UE, cunzunt era il svilup en la dumonda da la renconuschientscha da l'equivalenza da la bursa svizra e lura decider co i duai ir vinavant.

PPS pretenda votaziun a l'urna

Entant han era las partidas reagì. Gerhard Pfister, il president da la PCD beneventa la strategia dal Cussegl federal. Quai ha el detg al Radio RTS. In sustegn per la milliarda da coesiun fa el dentant dependent dals svilups ch'i dettia ella dumonda da la renconuschientscha da la bursa svizra sco equivalenta. Il Cussegl federal duai perquai duvrar quai instrument per far squitsch sin l’UE.

Sumegliant la reacziun da la PLD. Cundiziun per in gea saja ch’i dettia clars progress en la dumonda da la cunvegna da basa instituziunala.

Sustegn survegn il Cussegl federal era da la PS. I saja la dretga decisiun e la Svizra haja tut interess che l’Europa saja stabila e prospereschi.

Tut auter la PPS. Tenor lezza è la decisiun dal Cussegl federal in scandal. Il president Albert Rösti pretenda ch'il suveran duai avair la pussaivladad da decider a l’urna davart las 1,3 milliardas francs. Il Cussegl federal duai perquai preschentar ina lescha cunter la quala ins possia prender il referendum. Ina moziun correspundenta ha Rösti inoltrà questa primavaira.

RR novitads 12:00