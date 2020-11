Il Cussegl federal fa in'ulteriura emprova da refurmar il provediment per la vegliadetgna. Finamira saja da mantegnair il nivel da las rentas, da rinforzar la finanziaziun e da meglierar la situaziun da persunas che lavuran a temp parzial. Uss è il parlament dumandà.

Ulteriura emprova per refurmar provediment da vegliadetgna

Tge è il problem?

La populaziun vegn adina pli veglia. Perquai dovra la glieud pli ditg la renta ch'anc avant intgins onns. Quai è ina sfida. Vinavant pajan las cassa da pensiun las rentas er cun gudogns ch'els fan cun immobiglias u cun investir en la bursa. Là èn ils tschains dentant pli bass. Quai munta, ch'i vegn pajà dapli daners che quai che vegn en daners.

Tge propona il Cussegl federal?

La proposta ch'il Cussegl federal ha preschentà oz, saja in cumpromiss dal Cussegl federal ed ils partenaris socials. El cuntegna tranter auter il suandant:

La tariffa da conversiun (tenor quels tschains vegnan las rentas calculadas) vegn sbassà da 6,8 sin 6%. Quai munta 12% pli pauca renta per mintgin.

Sco cumpensaziun datti per las emprimas 15 annadas pertutgadas fin 200 francs il mais dapli sin la renta. Finanzià vegn quai cun ina contribuziun supplementara da 0,5% sin la paja.

Vinavant ston er persunas cun pajas pli pitschnas pajar en la cassa da pensiun – da nov schon a partir da 12'000 francs, e betg pli a partir da 25'000 francs.

Ulteriuras midadas datti er tar ils pertschients da la paja, ch'ins sto pajar a la cassa da pensiun.

Co vai vinavant?

Il Cussegl federal ha deliberà la missiva per mauns dal parlament. Quel sto decider davart quellas midadas.

Las partidas burgaisas ed uniuns d'artisanadi han schon annunzià da far tut per pudair far adattaziuns. Igl è pussibel, ch'il parlament metta tut il cumpromiss sin chau e fa in'atgna proposta.