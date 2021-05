Las propostas che vegnan tramessas en consultaziun:

Ustarias duain puspé pudair avrir er endadens

duain puspé pudair Occurrenzas endadens cun fin 100 persunas , ordaifer cun fin 300 persunas

cun fin , cun fin Nagin obligatori da homeoffice per firmas che fan regularmain tests

per firmas che fan regularmain tests Sport e cultura d’amaturs po vegnir fatg cun fin 30 persunas

po vegnir fatg cun fin 30 persunas Instrucziun da preschientscha tar scolas autas vegn schlargiada sin 50 persunas

tar scolas autas vegn schlargiada sin Indrizs da wellness e bogns termals pon avrir

e bogns termals pon avrir Persunas vaccinadas na ston betg pli ir en quarantina

Davart las popostas pon ils chantuns, las cumissiun parlamentaras ed ils partenaris socials prender posiziun. Il Cussegl federal decida lura definitiv ils 26 da matg.

La situaziun epidemiologica sa calmia, e quai tant tar il dumber dals cas sco er tar las ospitalisaziuns, ha il Cussegl federal argumentà a la conferenza da medias.. Las schluccadas dals 19 d’avrigl n’hajan fin ussa betg gì in effect negativ sin il svilup da la pandemia.

Berset: «Avertura da las ustarias è ina ristga»

L’avertura da las ustarias saja la part da las schluccadas la pli delicata, perquai che bleras persunas da differentas chasadas s’inscuntrian endadens senza mascrina. Il concept da protecziun prevesa las medemas reglas sco quai ch’i vala gia per las terrassas; distanza, maximalmain 4 persunas per maisa, ramassar las datas da contact, obligatori da seser ed obligatori da mascrina er vi da la maisa sch’i na vegn betg consumà. Per las terrassas vala nagin obligatori da mascrinas pli a la maisa.

Nagina quarantina per vaccinads

Persunas ch’han gi corna e persunas vaccinadas na duain betg pli stuair ir en quarantina, er betg sch’ellas turnan da l’exteriur. I saja da parter dal fatg che questas persunas na pon probabel betg pli dar vinavant il virus. Excepziuns valan per persunas che vegnan dad in stadi, nua ch'i dat ina varianta dal virus preoccupanta.

Sport d'amaturs cun fin 30 persunas

Da nov dastgan 30 enstagl da be pli 15 persunas far ensemen sport. Il publicum è lubì, è tar concurrenzas. Latiers vala la regla da maxilamian 100 persunas endadens, 300 persunas ordadora. Concurrenzas da sports da gruppa dastgan be avair lieu ordadora.

Concerts e teaters da laics èn puspé lubids en il liber

Analog a las reglas dal sport vegn er augmentà la limita aifer la cultura sin 30 persunas. Per emprovas ch'èn necessarias per las represchentaziuns vala ina limita da 50 persunas. Per musicas instrumentalas vegn il plaz adattà da 25 sin 10 meters quadrat per persuna. En il liber pon chors puspé dar concert.

Lavur curta vegn prolungada

Il Cussegl federal vul danovamain prolungar l'indemnisaziun per lavur curta da 18 sin 24 mais. Branschas sco la gastronomia ed il turissem dovrian in mument fin ch'els sajan puspè sin las chommas, ha ditg Cusseglier federal Guy Parmelin. La finamira saja, ch'i vegnia relaschà uschè paucas persunas sco pussaivel fin l'avust.

Ulteriuras schluccadas èn planisadas

Ils 26 da matg vul il Cussegl federal plinavant decider definitiv davart las occurrenzas grondas cun passa 1'000 persunas. La stad vul el lura era discutar la planisaziun a media vista e per l'enviern.