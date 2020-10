Vinavant sustegn per cultura, mesiras per evitar concurs abolidas

Il Cussegl federal vul turnar enavos tar il dretg ordinar quai che pertutga ils concurs. La regenza vul sa retegnair uschè ferm sco pussaivel d'intervegnir en l'economia. In levgiament per ils debiturs saja numnadamain adina ina chargia per ils crediturs, scriva il Cussegl federal. Uschia na valan las mesiras spezialas per ils concurs a partir da l'emna proxima betg pli.

Per la paja po la cultura far quint vinavant cun sustegn. Uschia metta la Confederaziun vinavant a disposiziun als chantuns meds per sustegnair il sectur da cultura. Per quest onn metta la Confederaziun a disposiziun 50 milliuns francs, per proxim onn 100 milliuns. 30 milliuns van direct ad uniuns tetgalas da la cultura.