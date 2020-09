Las decisiuns dal Cussegl federal en survista

Nagina quarantina generala tar return ord stadis vischins: Dals stadis vischins vegnan mintgamai be las regiuns ch'èn sur la limita messas sin la glista da stadis e regiuns cun ristg aumentà, dentant betg l'entir pajais.

Dals stadis vischins vegnan mintgamai be las regiuns ch'èn sur la limita messas sin la glista da stadis e regiuns cun ristg aumentà, dentant betg l'entir pajais. Excepziuns da l'obligatori da quarantina: Exclus da l'obligatori da quarantina èn da nov er creaculturs ed artists suenter in'occurrenza culturala, sportistAs suenter ina concurrenza ed er participants da congress spezialisads. Premissa per quai è ch'i saja vegnì elavurà e realisà in concept specific da protecziun per l'occurrenza correspundenta en l'exteriur. Exclus da l'obligatori da quarantina èn vinavant er persunas che ston viagiar ord motivs professiunals u medicinals urgentamain en in territori da ristga. Quai sut la cundiziun ch'il segiurn en l'exteriur na cuzza betg dapli che tschintg dis e ch'igl è vegnì elavurà e realisà in concept da protecziun.

Exclus da l'obligatori da quarantina èn da nov er creaculturs ed artists suenter in'occurrenza culturala, sportistAs suenter ina concurrenza ed er participants da congress spezialisads. Premissa per quai è ch'i saja vegnì elavurà e realisà in concept specific da protecziun per l'occurrenza correspundenta en l'exteriur. Exclus da l'obligatori da quarantina èn vinavant er persunas che ston viagiar ord motivs professiunals u medicinals urgentamain en in territori da ristga. Quai sut la cundiziun ch'il segiurn en l'exteriur na cuzza betg dapli che tschintg dis e ch'igl è vegnì elavurà e realisà in concept da protecziun. Regiuns da cunfin pon vegnir exclusas da la glista: Cun quai vuless il Cussegl federal resguardar «per l'ina las cifras per part ferm creschentas, da l'autra vart la maschaida en las regiuns da cunfin». L'ordinaziun entra en vigur a partir dals 14 da settember.

Paris e Vienna a partir da glindesdi er sin la glista

Nagut sa mida per persunas che turnan ord regiuns da ristg che na sa chattan betg en vischinanza da la Svizra. Quellas persunas ston vinavant ir en quarantina. Quai vala er per viagiaturs ord nov da 13 regiuns da la Frantscha, uschia er Paris u la Côte d'Azur. Ma er il pajais federativ austriac Vienna. Il Cussegl federal ha actualisà la glista, il link avra en ina nova fanestra che entra en vigur il glindesdi.

Nov èn er las Inslas Canarias sin la glista da quarantina. Uschia è l'entira Spania sin la glista.

Cumpensaziun da gudogn e tests da corona

Prolungaziun da la cumpensaziun dal gudogn:

Il Cussegl federal ha decis da prolungar la cumpensaziun dal gudogn en tscherts secturs. Quai pertutga tranter auter independents en la branscha d'occurrenzas tar in scumond da l'occurrenza u tar serradas ordinadas uffizialmain. Er persunas che ston ir en quarantina perquai ch'els èn turnads ord in stadi ch'è nov sin la glista da quarantina pon far valair ina cumpensaziun dal gudogn. Vinavant er geniturs che ston interrumper lur lavur pequai che la tgira d'uffants n'è betg pli garantida.

Reducziun dal pretsch per tests da corona:

In test custa nov 82 enstagl da 95 francs, il test d'anticorpuls 25 enstagl 39 francs. La Confederaziun paja dentant be ils tests medicinalmain inditgads. Quai munta ch'ina media u in medi sto valitar in test sco necessari. Patruns che laschan testar lur collavuraturs ord motivs da segirezza ston pajar quai sin agens custs.