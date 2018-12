Il Cussegl federal vul dischmetter tut ils dazis d'industria. Uschia vegnissan vestgadira importada, autos, apparats dal tegnairchasa u er products per l'igiena dal corp pli bunmartgads.

Il Cussegl federal quinta cun consequenzas positivas per las consumentas ed ils consuments. Senza ils dazis industrials vegnissan plirs products pli bunmartgads – sco per exempel vestgadira importada, autos, apparats dal tegnairchasa u er products per l'igiena dal corp. Quai resulta dal messadi ch'il Cussegl federal ha tramess en consultaziun. Profitar duain dentant era las interpresas.

Avant in onn aveva il Cussegl federal annunzià in pachet da mesiras cunter la Svizra sco l'insla dal pretschs auts. Ussa vul la regenza realisar quest plan. Sch'il parlament è d'accord vegnan ils dazis abolids il 2022.

