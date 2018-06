Il Cussegl federal vul far vinavant cun la pussaivladad da votar a moda electronica. El ha incumbensà la Chanzlia federala d'elavurar anc avant la fin da l'onn in project e trametter quel en consultaziun.

Gia dapi l'onn 2004 datti en Svizra tests cun il votar electronic. Dapi lura han en tut 14 chantuns laschà votar almain ina giada ina part da lur burgais via computer. Ed ussa pia il proxim pass.

Ina gruppa d'experts ha confermà ch'il sistem dad e-voting possia valair, sper il votar a l'urna ed il votar per correspundenza, sco terz chanal segir. Sco proxim duai la Chanzlia federala elavurar la basa legala per pussibilitar a tut ils chantuns d'introducir quella metoda.

Chantuns e burgais duain pudair decider

Puncts impurtants èn ch'ils chantuns duain vinavant esser libers da decider, sch'els vulan introducir e-voting ed era las votantas ed ils votants duain avair la libertad da votar a moda electronica, per correspundenza ubain era persunalmain a l'urna. Ultra da quai duai il code dals programs per votar electronic stuair vegnir publitgà cumplettamain. Quai per pudair verifitgar las funcziuns ed uschia augmentar la segirtad da l’entir process da votaziun. En in onn vul il Cussegl federal decider co vinavant.

